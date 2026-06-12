写真家の小林健太が、西麻布のTAV GALLERYで個展「"TOKYO"」を開催している。会期は7月4日まで。【画像をもっと見る】小林健太は1992年生まれで、神奈川県出身。美大在籍時代に写真家としてのキャリアをスタートし、ZINEやブログ、SNSを通して作品を発信してきた。画像編集ソフトを用いて写真や映像の一部を絵画のストロークのように変容させた「#smudge」シリーズが代表作として知られており、2019年には「タ