美容家の瀬戸口めぐみ氏が手掛けるブランド「メム（MEM）」が、弱酸性拭き取りクレンジング「アクア バランス クレンジング ウォーター」（150mL 2970円）を7月6日に発売する。【画像をもっと見る】アクア バランス クレンジング ウォーターは、ミネラルを豊かに含むうるおいが、乾いた肌に心地よくなじみ、拭き取るだけでメイクや大気中の汚れを優しくオフする。乾燥や外的刺激に負けないゆらぎにくい肌を目指し、ベースには