13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円高の6万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71443.13円ボリンジャーバンド3σ 69114.89円ボリンジャーバンド2σ 67440.00円13日夜間取引終値 66786.64円ボリンジャーバンド1σ 66020.04円12日日経平均株価現物終値 65575.00円一目均衡表・転換線 65524.00円5日移動平均