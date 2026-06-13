13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3940.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4049.08ポイントボリンジャーバンド3σ 3998.45ポイントボリンジャーバンド2σ 3947.81ポイントボリンジャーバンド1σ 3940.50ポイント13日夜間取引終値 3897.18ポイント25日移動平均 3891.25ポイント一目均衡表・転換線