13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 909.32ポイントボリンジャーバンド3σ 868.15ポイントボリンジャーバンド2σ 826.97ポイントボリンジャーバンド1σ 785.80ポイント25日移動平均 770.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 770.00ポ