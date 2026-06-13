きょう6月13日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆「日本全国 道の駅伝」大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。前回、第13走者の小泉孝太郎が秋田の道の駅で1位予想に挑戦。いぶりがっこ、横手やきそば、稲庭うどんなど数多くの秋田グル