声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が、4月14日に2年ぶりとなるシングル『しゅがぴゅあ』をリリースした。スポニチ東京本社でのインタビューに応じたのは、グループの「カッコよさ」を担う塙有咲（はなわ・ありさ）。磨き上げた声優の技術と、根底に流れる「ロック魂」を融合させ、新たな扉を開こうとする表現者の現在地を追った。（「推し面」取材班）「すごい曲が来たな、と思いました」。デモ音源