【ミスタードーナツ】といえば、定番の甘いドーナツや、期間限定ドーナツ、コラボドーナツに注目が集まりがち。実は、朝食やブランチ、軽めのランチ、おやつ等、幅広いシーンにぴったりな、甘くない「お食事パイ」にも名品があるようなんです。今回は、ミスドに期間限定メニューとして登場しているグルメな「お食事パイ」にフォーカス。次回ミスドへ行ったら、忘れずにチェックし