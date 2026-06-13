ファーム・リーグ阪神戦プロ野球・ソフトバンクの秋広優人内野手が12日、ファーム・リーグの阪神戦（タマスタ筑後）で3号3ランを放った。スケールの大きな豪快アーチにファンも喝采を送った。初回2死一、三塁で迎えた第1打席。阪神先発・下村の151キロ直球を捉えた。心地よい打球音を残した強烈なライナーは、あっという間に右翼フェンスを越える豪快な3ランに。スタンドからも歓声が上がった。映像をスポーツチャンネル「DA