日本選手権男子100メートル今秋の名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた日本選手権第1日は12日、パロマ瑞穂スタジアムで行われた。注目の男子100メートルは、19歳の小室歩久斗（ふくと、中大）が13日の決勝に初進出した。予選は流しながら、全体トップの10秒07（追い風0.9メートル）で2組1着。約5時間後の準決勝も全体2位となる10秒12（追い風0.4メートル）で1組1着だった。会場をどよめかせる走りで、優勝候補に急浮上した。も