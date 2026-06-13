日本代表の歴代ベストイレブンを識者が選出日本代表の歴代ベストイレブンを選ぶなら、まず外せないのは釜本邦茂。1968年メキシコ五輪の得点王。万能のゴールゲッターで、現在の選手に喩えるならロベルト・レバンドフスキがイメージ的に近い。メキシコ五輪で釜本と名コンビだった杉山隆一、欧州移籍第1号だった奥寺康彦、技術的に最高レベルだった木村和司、33歳と遅い代表入りながら別格の技量をみせたラモス瑠偉、カリスマ的