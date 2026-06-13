米子北高サッカー部・城市徳之総監督が佐野海舟の凄さを語る高校時代から佐野海舟は本当に寡黙で自分のことをあまり口にしない。関わってきた城市徳之総監督、中村真吾監督、1学年先輩の城市太志の3人の証言を持ってしても、その事実は変わらない。だが、3人とも異口同音したのは、『寡黙で、ただ大人しい選手』という印象ではなく、何も語らなくても凄まじい量の闘争心と向上心がヒシヒシと伝わってくる選手ということだった。