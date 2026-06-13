列席者1000人超の豪華な結婚披露宴先月を開いたばかりの、歌舞伎界俳優の中村橋之助(30)と元乃木坂46の能條愛未(31)夫妻が14日のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)の番組55周年記念1時間スペシャルに登場した。 【写真】母・三田寛子が若い！美人過ぎる！お宮参りする邦生ちゃん（橋之助）、宗生ちゃん（福之助）にキュン 2021年のミュージカル「ポーの一族」での出会いからプ