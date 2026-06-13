MBSの前田春香アナウンサーがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。入社６年目。関西注目の女性アナが仕事での喜び、バラエティでの苦悩、幸運だという人気芸人との出会いなどについて語った。 【写真】前田アナが出会えてラッキーだったと話す関西の人気芸人 入社当時はコロナ禍で海外出張ができる状態ではなかったが、沈静化するとすぐにグアムへ取材に行かせてもらった。