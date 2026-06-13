今日13日(土)も、北日本から西日本にかけて日差しが強く、気温がグンと上がるでしょう。関東以西の内陸を中心に30℃以上の真夏日の地点が増えそうです。熱中症対策が欠かせません。午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。梅雨前線が停滞する沖縄は曇りや雨で、局地的に雨脚が強まります。広く晴れて気温上昇暑さ対策を急な雨にも注意沖縄は梅雨空今日13日(土)も、北海道から九州にかけて、日差しが照り付けます。気温がハイペ