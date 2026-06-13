6月12日（日本時間）に開幕した『FIFAワールドカップ2026』（以下／W杯）。“サムライブルー”の躍進が期待される中、オリコンニュースでは今回、クラブに所属している現役の日本人サッカー選手を対象に『好きなサッカー選手ランキング』を調査。1位には、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCに所属する【三笘薫】（29）が輝いた。【ランキング表】三笘以外はTOP10に誰が？2026年『好きなサッカー選手』TOP10■大会直前の