お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの江口ともみ（58）と結婚30周年を迎えたことを報告し、結婚式当時の写真を添えて、妻への感謝をつづった。【写真】「たまらなくエモい」結婚式当時の“モノクロ”写真を披露したつまみ枝豆枝豆は「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい 毎年思うし、口に