13日にいよいよスタートを切るル・マン24時間レースでは、“耐久レースならではのハプニング”がつきもの。現在配信中の『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』では、ル・マン24時間を含むWECで起きた過去の仰天シーンを特集したが、なかでも2025年のカタール1812kmレースで起きた仰天ハプニングが注目を集めている。【実際の映像】ドア全開で疾走→最後は吹っ飛ぶ驚きの一コマ問題のシーンは、緑のアストンマーティンに異変