一見賢そうなことを言っているのに、周囲からはなんとなく「頭が悪いな」と思われてしまう人がいる。その違いを分けるのは、能力ではなく日頃の考え方かもしれない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て――健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）「どうするか」