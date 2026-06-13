中野信子さんが日本人の心性と強みを、脳科学・遺伝学・行動科学をとおして初めてひもとき、多くの共感を呼んだ大ベストセラーに、対処法を加筆したのが『新版 空気を読む脳』です。職場で、学校で「空気」という暗黙のルールの中で生きる私たち――。社会が不安定化するほどその圧力は強まります。だからこそいま日本人の脳の特性を知ることが、よりよく生きる武器となります。脳がブランドに反応し、身につけている人への対応が