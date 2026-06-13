AGA（男性型脱毛症）対策の代名詞として有名な「ミノキシジル外用薬」。前編『「毎日“発毛剤”を塗り込む男性」に専門医が抱く“嫌な予感”…薄毛治療で「時間とお金をドブに捨てる人」の正体』では、ミノキシジル外用薬が体質的に効きにくい男性が約6割にのぼる事実を解説した。ミノキシジルが発毛効果を発揮するためには、成分を活性化させる頭皮の酵素（スルホトランスフェラーゼ）が不可欠だ。この酵素が不足している場合、ど