芥川賞・大江賞作家、長嶋有さんの新刊『七、八月のストローク』が発売されました。デビュー25周年記念作品となる本作は、老朽マンションの子供用プールを中心に、ささやかな悩みを抱えた人々が「新たな一歩」を踏み出すひと夏を描いた群像劇です。じつは別名義で『グググのぐっとくる題名』という著書を刊行するなど、かねてタイトルには一家言ある長嶋さん。その長嶋さんが今回ことのほか苦心したという、タイトルをめぐる舞台裏