米ナスダック市場への上場を控えるスペースXをはじめ、今秋以降にはOpenAIやAnthropicなど、時価総額1兆ドル超が見込まれる巨大企業のIPO（新規株式公開）が相次ぐ見通しだ。これらのメガIPOに共通する最大の特徴は、莫大な売上高を生み出しながらも、GPUの大量調達や巨大データセンターの建設、宇宙開発への先行投資などによって、数千億から数兆円規模の純損失を計上している点にある。これまでの「赤字上場」といえば、アマゾン