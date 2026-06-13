先制したチェコだが、盛り返した韓国に逆転を許した(C)Getty ImagesいよいよサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が開幕。現地時間6月11日にはグループA、メキシコ対南アフリカ、チェコ対韓国のゲームが行われ、4年に1度のビッグイベントが華々しくスタートした。 【関連記事】日本は「従来の常識」を破れるか韓国の運命を変えた“3分間の給水ルール”仏監督からは「流れは断ち切られる」と疑問視【W杯】開幕戦で