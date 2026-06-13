前編を読む「阪神の名スカウトが明かす「早大の逸材」和田毅、鳥谷敬の「両獲り」作戦」意中の和田毅をソフトバンクに持っていかれた阪神。スカウトだった菊地敏幸氏は、翌年のドラフトで同じく早大の鳥谷敬に照準を定めた。誰もが「モノが違う」と話す逸材が、甲子園の地で不動のショートとして活躍するまでには、いまだからこそ明かせるスカウトとのこんな物語があった。和田さんと同じチームには行かない鳥谷を巡っては当初8球