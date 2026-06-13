20代で東京に移住してくる人はどれくらいいるだろうか。東京都の「住民基本台帳人口移動報告」令和6年版を見ると、地方から東京に移住した人数は20代が最も多く、25〜29歳が19万5628名、20〜24歳が16万1892名となる。しかし東京は物価が高いことも間違いない。しかも昨今では家賃も上昇しており、都内20平米のワンルームを見ても、3年間で15％ほど家賃が上昇している。第175回直木賞にノミネートされた凪良ゆうさんの最新短編集『