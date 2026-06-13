美学者の伊藤亜紗さんと、映画監督の濱口竜介さんは大学の同級生。「この異常な読みやすさっていうのは、一体何なんだろう？AIっぽいな」伊藤さんの『体の居場所をつくる』（朝日出版社）を読んでそう感じた濱口さんが、伊藤さんのインタビューでの聞き方、相づちをつぶさに見ながら制作過程を探ります。声の情報量と、声が変わっていくこと。筒抜けの体から伝わり、流れ込んでくるもの。生命力ある体がやってくる、映画の「場」