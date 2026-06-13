アメリカメディア大手パラマウント・スカイダンスによるワーナ‌ー・ブラザース・ディスカバリーの買収について、アメリカの司法省は買収を承認すると発表しました。司法省は12日、当局による審査の結果、パラマウントによるワーナーの買収について「競争やアメリカの消費者に損害を与える可能性は低いと判断した」として、買収を承認すると発表しました。動画配信事業についてはネットフリックスなどに比べてそれぞれが後発