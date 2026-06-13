グループ最年少の“乱れた私生活”なにわ男子・長尾謙杜（23歳）に新恋人の存在が浮上し、SNS上のファンたちが「いい加減にしろ」「プロ意識が低すぎる」と、大荒れしている。長尾といえば、’23年にも「週刊文春」（文藝春秋）に元セクシー女優・三上悠亜（32歳）、事務所の先輩であるKis-My-Ft2・千賀健永（35歳）との三角関係をスクープされ、ファンを悲しませた過去が。グループ最年少の“乱れた私生活”が物議を醸している。