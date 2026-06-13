「比較される側」の重圧女子プロゴルファーの吉田鈴（22歳）を取材していると、その言葉の意味を考えさせられる場面が何度もあった。成績が良いときも、優勝争いに絡んだときも、決まって「姉」についての質問がついてまわった。姉と同じ大会に出場しているときは、その傾向は特に顕著だ。「お姉さんから何かアドバイスはありましたか？」「米ツアーで戦うお姉さんをどう思っていますか？」筆者もそんな質問をしたことがある1人だ