豊臣秀吉像（写真：GYRO_PHOTOGRAPHY／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第22回の「播磨大誤算」では、一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉だったが、服属したはずの国衆たちが反旗を翻し……。今回放送の