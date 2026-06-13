元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第12回 前編F1のパワーユニット（PU）に関するレギュレーションが揺れている。2026年から導入された新しいPUのレギュレーションでは、エンジンと電動モーターの出力比率が50対50に設定されたが、ドライバーからは「全開で攻められない」などと不満の声が噴出。そこで、国際自動車連盟（FIA）と各PUメーカーは2027年から２年かけて段階的にエンジン出力を引き上げ、電動モータ