春のＧＩシリーズもついにオーラス。上半期のドリームレース、Ｇ?宝塚記念（阪神・芝2200ｍ）が６月14日に行なわれる。今年は、Ｇ?大阪杯（４月５日／阪神・芝2000ｍ）、Ｇ?天皇賞・春（５月３日／京都・芝3200ｍ）と連勝し、春の「古馬三冠」に王手をかけたクロワデュノール（牡４歳）を筆頭に、昨年末のグランプリ・Ｇ?有馬記念（12月28日／中山・芝2500ｍ）を制したミュージアムマイル（牡４歳）、宝塚記念の連覇を狙うメイ