W杯がついに開幕した。「史上最強」との呼び声高いサムライブルーにおいて、最前線、シャドー、ウイングバックと複数のポジションで強みを発揮できる前田大然（28歳）は、キーマンのひとりだ。足がめっぽう速い野生児は、いかにして大舞台へとたどり着いたのか。そのルーツと素顔について、母親の幸枝さんに聞いた――。身体能力のルーツ前田大然といえば、韋駄天の異名を持つ「驚異的なスピード」とスプリントを何度も繰り返す「