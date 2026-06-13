12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、ソフトバンクに4−2で勝利したヤクルトのリリーフ陣について言及した。ヤクルトは0−2の6回に4点を奪い逆転すると、先発・吉村貢司郎が4−2の6回一死一塁で柳町達を中飛に打ち取ったところで、池山隆寛監督は丸山翔大にスイッチを決断。丸山は野村勇にレフト前に運ばれるも、代打・今宮健太を空振り三振に仕留めた。4−2の7回