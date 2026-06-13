「あるコンテナ船の物語」［著］イアン久米川今日ほど多くの人が、自らの生活に直結するものとして船の動向に気を揉（も）む日はなかったのではないだろうか。その背景は、いうまでもなく米国・イスラエルによるイラン攻撃に端を発したホルムズ海峡の封鎖である。一隻の船の軌跡を辿（たど）ることでグローバル経済の歴史を描く本書は、いわば、今日の集合的経験を先取りしたような著作だ。数年前、著者はニューヨーク市政府