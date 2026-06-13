サッカー文化が根づかない米国史上最多48ヵ国が参加するサッカーのW杯（ワールドカップ）がいよいよ開幕した。7月19日にニューヨーク近郊で行われる決勝戦を目指す39日間の熱い戦いが繰り広げられる。米国、カナダ、メキシコの3ヵ国共同開催だが、試合の80％は米国で開催される。その米国は世界最高のスポーツ大国だが、サッカー人気はそれほど高くない。米国ではアメリカン・フットボールのNFL、バスケットボールのNBA、野球のMLB