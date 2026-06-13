「準公共をデザインする」［編著］矢島進二「準公共」という言葉が、官庁などで使われ始めている。公と私が重なり合う領域を指すという。本書は、公園や施設や通りなど、準公共の場を生み出している10事例を取材したものだ。各プロジェクトを主導する人々へのインタビューが軸になっていることが、本書に特色をもたらしている。絵空事ではなく、実際に事業を立ち上げて試行錯誤してきた当事者の声だからこそ、その発言には確