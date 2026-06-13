「この家で死にたいと母は言った」［著］澤田康彦私の父は3年前、介護施設で亡くなった。享年89。見舞いのたび、「家に帰りたい」「家で死にたい」と訴えるのだが、まだコロナ感染の収束が見えなかった時期で、望みをかなえることはできなかった。「この年齢になると、生きとるのが時々しんどくなる。死ぬっちう仕事はお前が思っとるより百倍むずかしい」。父がそうつぶやいたのは亡くなる半年ほど前。ふだん説教くさいこと