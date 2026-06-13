「人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと」［著］藤谷千明女が金で男を買う小説を書いたことがある。「男女逆だったら炎上案件」という感想（男が金で女を買う話などすでにごまんとあるのに？）をネットで見かけたが、金で性を買う行為そのものの加害性について作中で回収できなかったことを指摘する声はほとんどなかった。小説は正しさを書くものではないし、回収する必要があるとも思わないが、な