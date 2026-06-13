「ゴールキーパーは日本の弱点」と言われてきたが、それはもはや過去のことだ。「史上最強」との呼び声高い「森保ジャパン」のゴールを守る鈴木彩艶（23歳）。日本屈指の「サッカーどころ」さいたま市で生まれたハーフの少年は、いかにして「絶対的な守護神」に成長していったのか。そのルーツと素顔について、浦和レッズのアカデミー時代の恩師に聞いた――。ゴールが小さく見えたその規格外の才能は、すでに小学生時代から周囲の