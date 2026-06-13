シニア世代にはウォーキングが人気だ。健康維持のためには1日にどれくらい歩けばいいのか。医師の保坂隆さんの書籍『70代でも元気に歩ける ゆるウォーキングのコツ』（三笠書房）より、1日に歩くべき歩数について紹介する――。■日本人の平均寿命は世界トップクラス「平均寿命ってどんどん延びているみたい」と、よく話題になりますね。たしかに、2024年の日本人女性の平均寿命は87.13歳、男性は81.09歳だそうです。ちなみに、女