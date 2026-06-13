「タイム・シェルター」［著］ゲオルギ・ゴスポディノフこれは、いつの、どこの話なのか。小説の冒頭において、物語の基盤は不安定に揺れ動く。ブルガリア人らしき語り手「ぼく」は、自分が作り出したはずの登場人物ガウスティンと、なぜか手紙のやりとりをしている。時代も、場所も、虚実も定まらないまま。その不確実さは、読み手の期待を挑発している。どこかに焦点を定めてほしいという、安定した物語を求める感覚そのも