『響け！ユーフォニアム』や『青い春を数えて』、『愛されなくても別に』など、多くの名作小説を書き上げてきた武田綾乃さん。２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』はこれまでの作風とは異なる、いまから200年後の日本が舞台のディストピアSF。著者最大の挑戦作を、気鋭の書評家や作家ははたしてどう読んだのか。今回は書評家のあわいゆきさんによる書評を紹介します。武田綾乃 （たけだ・あやの）1992年京都府生ま