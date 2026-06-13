『響け！ユーフォニアム』や『青い春を数えて』、『愛されなくても別に』など、多くの名作小説を書き上げてきた武田綾乃さん。２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』発売を記念して、「ほんタメ」MCを務める齋藤明里さんとのスペシャル対談が実現！「本物の赤ちゃんって、未知すぎて怖い」「SNSでの妊婦バッシングって過剰すぎない？」「東京って、子育てするにはキャパオーバーな都市」など、200年後の日本を舞台にした