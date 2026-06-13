唐突だが、私は若い頃から自分の膣に自信がなかった。男性から「君の膣は具合がいいね」というような言葉をかけられたことは今まで一度もないし、30代中盤に差し掛かると風呂上がりに膣から水が出てくる「お湯漏れ」が起きるようになった。また、膣内に「ヨニエッグ」という卵形の石を入れて一定時間を過ごす「膣トレ」にチャレンジした際には、不覚にも電車内で産み落としてしまったこともあった……。こうした体験が重なり、私の