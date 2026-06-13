5月26日の午後、葉山の御用邸近くには100人を超える地元の人が集まり、東京へと戻る上皇夫妻を見送った。「5月10日にはお二人で大相撲を観戦される予定でしたが、美智子さまがお疲れのため取りやめています。ところが葉山ではとてもお元気な様子で、お一人で足を延ばして、鎌倉にある正田家の墓にもお参りしていました」（皇室担当記者）水面下で動く美智子さま「回顧録」計画10月には92歳を迎える美智子さま。そろそろ自身の人生