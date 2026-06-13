突然ですが、「B.C.」が何の略か知っていますか？言葉の意味を考えて…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「紀元前Before Christ」でした！「B.C.」の正式名称は 「紀元前Before Christ」です。「B.C.」とは、英語で「キリストの誕生以前」を意味する Before Christ の略語です。日本語では「紀元前」に相当し、西暦1年よりも前の年代を表す際に使われます。例えば、「紀元前3000年」は英語で 3000 B.C. と表記します。