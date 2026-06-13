住信SBIネット銀行の都市部のマンションを対象にした新型住宅ローンが、「返済額を抑えられる」と注目されています。完済前に売却する前提での利用も想定されているローンです。しかし、返済中には物件に抵当権が設定され、最終的に「自分のもの」にならないのであれば、最初から賃貸住宅に住むほうが合理的なのではないでしょうか。この記事では、賃貸との比較を通して、新型住宅ローンのリスクを考えていきます。話題の「残クレ