韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「요요현상（ヨヨヒョンサン）」の意味は？「요요현상（ヨヨヒョンサン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、伸び縮みするヨーヨーの動きに注目してください！「요요현상（ヨヨヒョンサン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少